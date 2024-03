Plus Koblenz Weitersburg kassiert 1:2 kurz vor Schluss – Anadolu gleicht in Unterzahl aus Von Lutz Klattenberg i Packender Zweikampf zwischen Mayens Leon Kohlhaas (links) und Anadolus Derrick Miles – im Verfolgerduell der Fußball-Bezirksliga Mitte hieß es am Ende 2:2-Unentschieden. Foto: Jörg Niebergall Das 2:2-Unentschieden im Verfolgerduell der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem TuS Mayen und SV Anadolu Koblenz hilft keinem der beiden Klubs wirklich weiter. Denn Tabellenführer SG Vordereifel gewann und zog vorn noch weiter davon. Zudem wurden Mayen und Anadolu von TuS Oberwinter (2:0 gegen Oberzissen) überrundet. Derweil unterlag SV Weitersburg der SG Westum. Lesezeit: 2 Minuten

TuS Mayen -SV Anadolu Koblenz 2:2 (1:1) Das Spiel nach schnell Fahrt auf. In der 25. Minute brachte Calvin Müller die Hausherren nach einer Freistoßflanke von Kevin Cabello in Führung. Der erste Negativhöhepunkt des Tages folgte dann in der 37. Minute, als Gästestürmer Huseyin Karalalek in einer Spielunterbrechung einen Gegenspieler abschoss ...