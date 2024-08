Plus Bad Neuenahr/Mayen

Weinendes und lachendes Auge bei Ahrweiler II und Mayen – Wechselvolles Derby endet remis

Von Jan Müller

i Nur phasenweise hatte Ahrweiler BC II (rechts Sebastian Sonntag) den TuS Mayen (links Josip Bilac) im Griff. Ahrweiler führte zwar mit 2:0 und 3:2, doch nach dem erneuten Ausgleich hatten am Ende die Gäste Oberwasser. Foto: Vollrath

Sechs Tore, eine Aufholjagd und ein am Ende wohl verdientes 3:3 (2:0)-Unentschieden haben die Zuschauer am Samstagabend im Fußball-Bezirksligadell zwischen Aufsteiger Ahrweiler BC II und dem TuS Mayen präsentiert bekommen. Auf dem engen Kunstrasen am Apollinarisstadion hätte das erste offizielle direkte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften durchaus auch 5:5 enden können. Am Ende der Partie zogen beide Trainer das gleiche Fazit.