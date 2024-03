Vordereifel müht sich mit 3:1 gegen Oberzissen an die Spitze – Schröter heimlicher Held

Am Ende ging es noch gut aus für die SG Vordereifel um Chris Gerhartz (links) im Nachholspiel gegen den SV Oberzissen um Satbir Singh: Vordereifel drehte in der Schlussphase in Laubach gegen den Abstiegskandidaten einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg um und übernahm die Tabellenführung in der Bezirksliga Mitte. Foto: Alfons Benz