Plus Laubach

Vordereifel mit meisterlichen Werten: Jetzt kommt Oberwesel nach Laubach

Von Mirko Bernd

i Überspringt Vordereifel um Kapitän Max Geisen (rechts) auch am Mittwochabend die Hürde Oberwesel? Im letzten Heimspiel gegen Weitersburg um Kapitän Orangel Köhler gelang das mit 3:0. Foto: Alfons Benz

Niklas Wagner geht es besser. „Ich fühle mich schon deutlich fitter“, sagt der Trainer der SG Vordereifel, nachdem er beim Start der englischen Woche in der Fußball-Bezirksliga Mitte noch krank hatte passen müssen. Seine Elf erfüllte als Tabellenführer ihre Pflicht beim Schlusslicht Grafschafter SG mit 2:0. Am Mittwochabend (20 Uhr) geht es wieder gegen einen Abstiegskandidaten, der Drittletzte SG Viertäler Oberwesel stellt sich in Laubach vor.