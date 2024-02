Vordereifel: Kein Kaltstart nach der Winterpause – Englische Woche beginnt mit Oberwinter

Es wird alles andere als ein Kaltstart nach der Winterpause für die SG Vordereifel in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der Tabellendritte den zwei Plätze schlechter stehenden TuS Oberwinter, bevor am Mittwoch um 20 Uhr der SV Oberzissen in Laubach zu Gast ist. Und den Abschluss der englischen Woche bildet das Auswärtsspiel am 3. März bei der SG Liebshausen.