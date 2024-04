Plus Laubach

Vordereifel hat das 0:2 in Mendig verdaut – Jetzt kommt Mülheim-Kärlich II – Trio zurück

Von Mirko Bernd

i Auf die Kopfballstärke von Stephan Schuwerack (rechts, Mitte Marius Göbel, hinten Boppards Houssine Jebri, der im Sommer nach Rübenach wechselt) können die Vordereifeler am Sonntag im Heimspiel gegen Mülheim-Kärlich II wieder bauen, er fehlte zuletzt gegen Mayen und Mendig. Foto: Alfons Benz

Die erste Niederlage im Jahr 2024 ist verdaut bei der SG Vordereifel. Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Mitte richtet vielmehr den Fokus auf die letzten sechs Spiele, das erste davon ist das Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr in Laubach gegen die SG Mülheim-Kärlich II. In dem ist Vordereifel wieder weitaus besser besetzt als beim 0:2 zuletzt in Mendig.