Vordereifel feiert wichtigen „Drecksspiel-Sieg“ beim 2:0 gegen Oberwinter

n der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die SG Vordereifel in Laubach den TuS Oberwinter mit 2:0 (1:0) geschlagen. Kapitän Max Geisen und Ole Conrad trafen recht früh und sehr spät in der Partie. Und da Spitzenreiter SG Eintracht Mendig zu Hause dem TSV Emmelshausen mit 1:2 unterlag, können die Mannen von Coach Niklas Wagner am Mittwoch mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Oberzissen die Tabellenführung übernehmen.