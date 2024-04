Plus Laubach

Vordereifel: Der Knoten gegen Mülheim-Kärlich II platzt spät, aber dann richtig beim 3:0

Alfons Benz Von Michael Bongard

i Das 3:0 in Laubach: Julian Schmitz überwindet Mülheim-Kärlichs Torwart Ahmad Khalil und markiert seinen zweiten Treffer beim Sieg der SG Vordereifel. Auch den Elfmeter zum 1:0 hatte der Stürmer rausgeholt. Foto: Alfons Benz

Das 0:2 von Mendig hat die SG Vordereifel gut verdaut und in der Fußball-Bezirksliga Mitte den neunten Sieg im zehnten Spiel nach der Winterpause gefeiert: In Laubach schlug der Tabellenführer die SG Mülheim-Kärlich II mit 3:0 (0:0). Mehr als eine Stunde schien das Gäste-Tor wie vernagelt, ehe der Knoten platzte – und wie. In der 64., 66. und 67. Minute machte Vordereifel seine Tore. Immer mittendrin war Julian Schmitz.