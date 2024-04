Vor den Duellen mit Bogel und Emmelshausen: Boppard will sich nichts nachsagen lassen

Der SSV Boppard hat sich durch die zwei klaren Siege gegen Grafschaft (5:2) und am Samstag im Derby gegen Oberwesel (8:1) richtig Luft verschafft und dürfte mit 31 Punkten so gut wie sicher ein weiteres Jahr in der Fußball-Bezirksliga Mitte gebucht haben. Das ist beim SSV-Gastgeber am Dienstag und Mitaufsteiger SG Bogel/Reitzenhain/Bornich noch lange nicht der Fall, deswegen erwartet die Bopparder ab 19.30 Uhr auf dem Bogeler Rasen sicherlich ein heißer Tanz.