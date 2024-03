Plus Weitersburg

Vor dem Top-Spiel in Mayen: Anadolu nimmt Platz zwei ins Visier

i Der SV Anadolu schwört sich auf den nächsten Sieg ein – der am Sonntag im Bezirksliga-Top-Spiel in Mayen folgen soll. Foto: Wolfgang Heil

Während der SV Weitersburg in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit gemischten Gefühlen zu Hause gegen Schlusslicht Westum antritt, stehen der FV Rübenach und der SV Anadolu vor Auswärtsaufgaben. Letzterer besteitet in Mayen das Top-Spiel des Wochenendes. Und Mülheim-Kärlich II setzt mit einem 3:2 in Mendig seinen Aufwärtstrend fort.