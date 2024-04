Plus Kreis Ahrweiler

TuS Oberwinter kann der lachende Dritte sein – Grafschafter Trainer bleiben auch bei Abstieg

Von Daniel Fischer, Jan Müller, Lutz Klattenberg

i Nach dem 1:6 gegen die SG Eintracht Mendig (in Weiß) und dem 0:4 beim TuS Mayen will die SG Westum/Löhndorf (hier Merlin Erens beim Schuss) nun bei Mülheim-Kärlich II wieder im Abstiegskampf punkten. Foto: Vollrath

Der Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte scheint sich zu einem Dreikampf zu entwickeln, da sich der SV Oberzissen (27 Punkte) durch drei Siege in Folge ein ordentliches Polster von sechs Punkten auf die Konkurrenz erarbeitet hat. Somit bleiben die SG Bogel (23) sowie der TSV Emmelshausen und die SG Westum/Löhndorf (beide 21) im Duell um den so wichtigen 13. Tabellenplatz, der den Klassenverbleib bedeutet.