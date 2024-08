Plus Mayen TuS Mayen nach Pleite tief enttäuscht: 1:3 gegen SV Untermosel Von Jan Müller i Der TuS Mayen (am Ball Hamza Aliou) verspielte in der Schlussphase gegen Untermosel noch den Sieg. Foto: René Weiss Die Enttäuschung stand dem Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Mayen, Marc Steil, nach Abpfiff des ersten Ligaspiels ins Gesicht geschrieben. Am Samstag haben sich die Hausherren im heimischen Nettetalstadion dem Aufsteiger SV Untermosel trotz eines deutlichen Übergewichts an Torchancen mit 1:3 (1:0) geschlagen geben müssen. Lesezeit: 2 Minuten

Dabei gab der TuS ein bereits sicher geglaubtes Spiel durch drei Gegentreffer in den letzten zehn Minuten noch aus der Hand. In Person von Thomas Kaluza avancierte ausgerechnet ein ehemaliger Mayener Spieler zum Helden. „Spätestens jetzt sollte jeder realisiert haben, dass wir so keinesfalls zu den Aufstiegsfavoriten gehören. Wir tun ...