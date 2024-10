Plus Mayen TuS Mayen hofft auf Goldenen Oktober – Urlaubsplanung nervt Trainer Steil Von Jan Müller i Nach dem 2:0 gegen Weitersburg (gelbe Trikots), dem erst zweiten Sieg in dieser Saison überhaupt, möchte Mayen (hier Tim Schneider beim Schuss, rechts Tom Johann) nun bei Schlusslicht Mülheim II nachlegen. Foto: Peter Seydel Bereits am Freitagabend geht es für den TuS Mayen in der Fußball-Bezirksliga Mitte um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Ab 20 Uhr gastiert das Team von Trainer Marc Steil bei Ligaschlusslicht SG 2000 Mülheim-Kärlich II und hofft dort, weitere Schritte aus dem Tabellenkeller machen zu können. Lesezeit: 1 Minute

Den Anfang in einen möglicherweise Goldenen Oktober aus Sicht hat der TuS am vergangenen Wochenende im heimischen Nettetalstadion gegen den SV Weitersburg gemacht. Das 2:0 war der erst zweite Sieg überhaupt in dieser Saison, und der ließ die Mayener am ersten Lukasmarktwochenende auch gleich auf einen Nichtabstiegsplatz klettern. „Der Dreier ...