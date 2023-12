Nachdem die SG Viertäler Oberwesel ihre letzte Partie vor der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga Mitte schon vorgezogen und 0:1 gegen Mendig (wir berichteten) verloren hat, sollten am Wochenende noch drei Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis an der Reihe sein. Aber nur in Emmelshausen und in Boppard wird gespielt.