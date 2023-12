In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der TSV Emmelshausen dem Tabellenzweiten TuS Mayen zum Jahresabschluss beim 1:1 (0:0) einen wichtigen Punkt abgeknöpft. Paulo Pinto traf in Durchgang zwei zur TSV-Führung (57.), Mayens Tim Feiler egalisierte (69.). Emmelshausen geht mit 18 Punkten als Zwölfter (die Abstiegszone beginnt ab Platz 14) in die Winterpause, der TuS Mayen hat nun 40 Punkte und überwintert als Tabellenzweiter.