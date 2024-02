Sollte die SG Eintracht Mendig in dieser Saison kein Meister der Fußball-Bezirksliga Mitte werden, würde das auch an den beiden Spielen gegen den TSV Emmelshausen liegen. Denn wie in der Hinrunde Ende August, damals noch mit Trainer Nikolai Foroutan, gewann der TSV nun wieder mit 2:1 gegen den Spitzenreiter, zur Pause führten die Gäste 1:0.