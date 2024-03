Plus Maifeld/Mayen/Mendig

Topspiel und Derby: Mayen empfängt Mendig – Maifeld-Elztal spielt nach erneuter Niederlage bei Schlusslicht

Von Jan Müller, Lutz Klattenberg

i Im Hinspiel setzte sich die SG Mendig (in Weiß, links mit dem 1:0-Torschützen Brice Braquin Mitel) im Derby gegen TuS Mayen 2:0 durch – am Sonntag folgt die Revanche im Nettetal, es geht um wichtige Punkte im Aufstiegskampf der Bezirksliga Mitte. Foto: Tobias Jenatschek

Lesezeit: 3 Minuten

Während die SG Maifeld-Elztal in der Fußball-Bezirksliga Mitte wieder in die Erfolgsspur zurückfinden will, blicken der TuS Mayen und die SG Eintracht Mendig gespannt aufs Derby am Sonntag.