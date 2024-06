Plus Oberzissen

SV Oberzissen mischt neu durch – Umbruch mit neuem alten Trainer

Von Jan Müller

Mit neuem altem Trainer und einem kleinen Umbruch im Spielerkader wird der SV Oberzissen in seine fünfte Saison in der Fußball-Bezirksliga gehen. Schon vor dem Erreichen des Klassenverbleibs war bekannt, dass der bisherige Trainer Julian Hilberath in der Sommerpause von Eike Mund abgelöst wird.