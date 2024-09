SV Oberzissen feiert in Rheinböllen ersten Saisonsieg – Niederlagen für TuS Oberwinter und Ahrweiler BC II

Tobias Höper (links) war der Matchwinner für den SV Oberzissen: Der Stürmer markierte beide Treffer beim 2:0-Auswärtssieg in Rheinböllen, Höper traf nach 13 und 63 Minuten ins Schwarze. Es war der erste Saisonsieg für Oberzissen. Sieglos und mit nur einem Punkt auf dem Konto steht der TuS Rheinböllen (mit Tim Flesch) am Tabellenende. Gegen Oberzissen waren die Rheinböllener Offensivbemühungen schwach, ein Tor für den TuS lag in den kompletten 90 Minuten nie in der Luft. Foto: B&P Schmitt