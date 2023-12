Plus Sao Paulo Stoffels erster Heiligabend in Brasilien: 30 Grad und Caipirinha statt Fondue im Hunsrück Es wird um die 30 Grad sein an Heiligabend. Sven Stoffel wird auf der Terrasse seiner für sieben Tage gemieteten Unterkunft sitzen und mit einem Glas Rotwein auf den Südatlantik blicken. „Vielleicht auch einem Caipirinha“, sinniert der ehemalige Trainer des Fußball-Bezirksligisten SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal. Es wird sein erstes Weihnachten in Brasilien. Von Mirko Bernd

Dort lebt und unterrichtet der Lehrer seit nicht ganz einem Jahr an einer deutschen Privatschule. Das tut er in São Paulo, über die Feiertage wird er aber in Salvador sein. Allein. „Ich habe 28 Weihnachten immer mit der Familie gefeiert, es ist ganz interessant, mal ganz allein zu feiern“, sagt ...