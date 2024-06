Stalph unterstützt bei Eintracht Mendig Trainer Mrkalj – Alter Bekannter kehrt als Co-Trainer zurück

Anzeige

Damir Mrkalj wird in seiner Premierensaison als Cheftrainer der Eintracht von Rückkehrer Kodai Stalph unterstützt. Der 37-jährige Stalph war bereits von 2017 bis 2022 sowohl als Spieler als auch als Trainer an der Brauerstraße tätig und stand zuletzt bei Ligakonkurrent TuS Oberwinter unter Vertrag. In der rund sechswöchigen Vorbereitung stehen bei den Mendigern insgesamt vier Testspiele und eine Turnierteilnahme auf dem Programm. Den Testspielreigen eröffnet die Eintracht am Samstag, 6. Juli, (15 Uhr) zu Hause gegen den A-Ligisten SG Landskrone Heimersheim, ehe es am darauffolgenden Wochenende beim Casablanca-Cup der SG 99 Andernach weitergeht.

Die weiteren Testspiele im Überblick: Samstag, 20. Juli, (16 Uhr) beim TuS Niederberg, Dienstag, 23. Juli, (19.30 Uhr) gegen den FC BW Friesdorf, Samstag, 27. Juli, (15 Uhr) gegen den TuS Asbach.