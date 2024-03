Plus Laubach

Spitzenreiter Vordereifel beim Vorletzten Grafschaft: Alles nur „Gelaber“? – Schröter geht

Von Mirko Bernd

i Jan-Malte Schröter (in Rot) wird im Sommer nach drei Jahren von der SG Vordereifel zu seinem Heimatverein TuS Kottenheim zurückkehren. Vorher wird der Mittelfeldmann alles geben, damit es im Mai vielleicht zum Rheinlandliga-Aufstieg der SG kommt. Die muss am Sonntag beim Vorletzten Grafschafter SG ran. Der Blick geht auch ein wenig zumindest auf das Verfolgerduell Mayen gegen Anadolu (hier mit Armin Jusufi). Foto: Alfons Benz

Der 23. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte könnte ein guter für den Tabellenführer SG Vordereifel werden. Ein eigener Sieg am Sonntag (14.30 Uhr) in Vettelhoven beim Vorletzten Grafschafter SG, garniert mit einem Remis zwischen den Verfolgern Mayen und Anadolu Spor Koblenz – fertig wäre ein schönes Wochenende im Kampf um den Rheinlandliga-Aufstieg.