Plus Mörschbach

Späte Tore und Gelb-Rot-Ärger bei Weitersburg: Krenns „Dosenöffner“ bei Liebshausens 2:0

Von Robert Mattern

i Erlösender Jubel: Marco Krenn (rechts) freut sich mit seinen Teamkollegen Serge Ndongo (links) und Nico Wilki nach seinem Treffer zum 1:0 für Liebshausen. Die SG schlug Weitersburg mit 2:0. Foto: B&P Schmitt

Eine müde erste Halbzeit wurde im zweiten Durchgang aufgehübscht. Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal gewann am Ende verdient mit 2:0 die Begegnung in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den SV Weitersburg. Es dauerte 82 Minuten, bis Marco Krenn das 1:0 gelang. Spielertrainer Simon Peifer erhöhte noch auf 2:0 in der Nachspielzeit mit seinem 21. Saisontor.