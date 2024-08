Plus Ahrweiler/Oberwinter

Sonntag schießt Ahrweiler Reserve an die Spitze – Oberwinter gleicht in wilder Nachspielzeit aus

Von Jan Müller, Lutz Klattenberg

i Mit diesem Schuss erzielte Max Blohm das 1:0 für den TuS Oberwinter, der sich im Spiel gegen Rheinböllen am Ende noch über ein 2:2 freuen konnte, das Sidibe Arama mit seinem Ausgleichstor in der fünften Minute der Nachspielzeit noch sicherstellte. Foto: Vollrath

Auch im zweiten Heimspiel in der neuen Saison der Fußball-Bezirksliga Mitte hat es für den TuS Oberwinter nicht zu einem Sieg gereicht. Nach einer wilden Schlussphase trennte sich die Elf von Trainer Cornel Hirt von Aufsteiger TuS Rheinböllen mit einem Remis. Derweil grüßt die Reserve des Ahrweiler BC überraschend von der Tabellenspitze. Das Team des Trainerduos Filip Dickebohm/Kourosch Hosseini sicherte sich am späten Sonntagnachmittag den Platz an der Sonne.