Plus Laubach

SG Vordereifel gegen TuS Mayen: Mehr geht nicht

Von Mirko Bernd

i Auf Lukas Mey (in Rot, vorne) sind generell immer viele Augen gerichtet, am Ostersonntag dürfte das noch mehr der Fall sein, wenn der Mayener „Jung“ mit seinen Vordereifelern auf den TuS trifft. Es ist das Spitzenspiel der Bezirksliga Mitte, die SG ist Tabellenführer, die Mayener kommen als Zweiter nach Laubach. Foto: Alfons Benz

Wegdiskutieren kann man die Bedeutung dieser Partie nicht. So sehr man sich auch bemüht. Wenn am Ostersonntag um 15 Uhr in Laubach die SG Vordereifel als Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Mitte den Zweiten TuS Mayen empfängt, könnte sich der Titelkampf entscheiden. Wenn Vordereifel gewinnt zumindest.