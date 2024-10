Plus Mendig SG Maifeld: Ohne Druck in die Partie bei Eintracht Mendig – Primus mit Demut und Respekt Von Lutz Klattenberg i Nichts zu holen war unter der Woche für die SG Maifeld-Eltal (blaue Trikots): Beim SSV Boppard unterlag der Vorletzte mit 1:3. Foto: Max Mohr Die aktuelle Formkurve könnte bei den Bezirksligarivalen SV Eintracht Mendig und SG Maifeld-Elztal vor dem direkten Duell am Sonntag (15 Uhr) kaum gegensätzlicher sein. Lesezeit: 2 Minuten

Beide Teams waren unter der Woche noch in Nachholspielen im Einsatz. Die Maifelder kassierten beim SSV Boppard mit einem 1:3 ihre vierte Niederlage in Folge und stehen weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Eintracht dagegen marschiert an der Tabellenspitze nach sechs Siegen in Serie, zuletzt drei nach Gang auswärts, vorne ...