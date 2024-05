Plus Oberzissen

Selbst ein Sieg in Oberzissen wäre zu wenig gewesen: Die SG BoReiBo muss wieder zurück in die A-Klasse

Sie hatten sich lange gegen den Abstieg gestemmt, konnten ihn aber letztlich nicht verhindern. Die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich steigt nach der 3:5 (1:3)-Niederlage beim SV Oberzissen in die A-Klasse ab. Selbst ein Sieg am letzten Spieltag hätte nicht für den Klassenverbleib gereicht, denn Konkurrent TSV Emmelshausen sicherte sich beim 2:2 im Hunsrücker Derby bei der SG Viertäler Oberwesel einen Punkt und liegt damit in der Abschlusstabelle vier Zähler vor dem Absteiger aus dem Rhein-Lahn-Kreis.