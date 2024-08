Plus Boppard

Schwere Petrovici-Verletzung überschattet Boppards Sieg – Spiel eine Stunde unterbrochen

Von Armin Bernd

i Louis Männchen (in Grün-Weiß, Mitte, rechts Jan Simon, links im Hintergrund Trainer Michael Hild) ist derzeit nicht zu stoppen: Beim 3:1 gegen Untermosel Kobern traf der Neuzugang des SSV Boppard wieder doppelt. Beim 5:1 zum Auftakt in Rheinböllen hatte Männchen schon dreimal getroffen. Foto: hjs-Foto

Ein schwere Verletzung hat die Partie in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem SSV Boppard und dem SV Untermosel Kobern überschattet: In der 58. Minute wollte sich Boppards Spielmacher Gabriel Petrovici abfangen und stürzte dabei so unglücklich auf seinen Ellbogen, dass ihn ein sofort herbeigerufener Notarzt auf dem Rasen des Bomag-Stadions lange behandeln musste.