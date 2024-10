Plus Simmern

Schwere Heimaufgaben: Rheinböllen begrüßt den Tabellenführer, Boppard den Zweiten

Schwere Heimaufgaben für den SSV Boppard und den TuS Rheinböllen in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Der SSV hat schon am Freitag den Tabellenzweiten zu Gast, während der TuS am Sonntag den Spitzenreiter begrüßt.