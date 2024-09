Plus Simmern

Schreiben Bopparder ihre Erfolgsstory fort? – Argenthaler vor unangenehmer Auswärtsaufgabe

Mirko Bernd Von Michael Bongard

Neben dem Derby in Emmelshausen stehen noch zwei weitere Begegnungen für die Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in der Fußball-Bezirksliga Mitte an. Es geht jeweils am Sonntag in den Rhein/Ahr-Kreis.