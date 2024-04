Plus Koblenz

Schlüsselspiel gegen Mayen: Lauers FV Rübenach in Lauerstellung – Weitersburg kann planen

i Geht noch was nach oben für Trainer Benedikt Lauer und seinen FV Rübenach? Foto: Jörg Niebergall

In der Fußball-Bezirksliga Mitte ist das Aufstiegsrennen spannend wie lange nicht. Der FV Rübenach ist momentan in Lauerstellung und könnte sich mit einem Heimsieg gegen den TuS Mayen wieder in Schlagdistanz zu Platz zwei bringen, der zu einer Aufstiegsrunde berechtigt.