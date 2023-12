Schäfer geht mit Sieg – Marx ist Mendigs Neuer

Fußball-Bezirksligist SG Eintracht Mendig hat sich am Mittwochabend eine ganze Reihe an verfrühten Geschenken unter den Weihnachtsbaum gelegt. Da wäre zum einen der hart erkämpfte 1:0 (1:0)-Sieg im letzten Spiel des Jahres auswärts bei der SG Viertäler Oberwesel, wodurch Mendig als verdienter Tabellenführer in die Winterpause gehen wird. Zum anderen konnten die Verantwortlichen bereits den Nachfolger des aus privaten Gründen ausscheidenden Trainers Jörg Schäfer bekannt geben.