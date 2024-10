Plus Koblenz

Rübenach ist gut drauf, will aber kein Favorit sein – Holt Mülheim II den ersten Dreier?

i Gute Stimmung beim SV Untermosel: Am Sonntag geht's für den Aufsteiger nach Weitersburg. Foto: Wolfgang Heil

Die Sehnsucht nach dem ersten Dreier ist groß: Im Heimspiel am Sonntag gegen Rheinböllen will die bis dato noch sieglose Mülheim-Kärlicher Reserve in der Bezirksliga Mitte endlich einen Sieg holen. Im vorderen Tabellendrittel geht es für den FV Rübenach um Trainer Benedikt Lauer gegen Argenthal darum, auf Kurs zu bleiben. Das Spiel des FC Metternich gegen den SSV Boppard wurde auf den nächsten Dienstag, 19.45 Uhr, verlegt.