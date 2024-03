Plus Kreis Ahrweiler

Rote Laterne wechselt vor großem Kellerduell – Grafschaft und Westum tauschen Plätze – Oberwinter nun Zweiter

Von Lutz Klattenberg, Daniel Fischer, Jan Müller

i Entscheidend in Bedrängnis hat der SV Oberzissen (rechts Christian Heuser) den TuS Oberwinter (links Nico Schooß) nicht gebracht, der Favorit setzt sich am Ende mit 2:0 durch und erklomm damit wieder den zweiten Platz. Foto: Vollrath

Der SV Oberzissen hat dem TuS Oberwinter in einem Rhein-Ahr-Duell in der Fußball-Bezirksliga Mitte dem TuS Oberwinter ebenso wenig ein Bein gestellt wie die Grafschafter SG, die sich zu Hause trotz großer Gegenwehr dem Tabellenführer SG Vordereifel geschlagen geben musste. Was die SG Westum/Löhndorf dazu nutzte, die Rote Laterne wieder an den Konkurrenten aus dem Ahrkreis zu geben. Westum feierte einen Auswärtserfolg beim SV Weitersburg.