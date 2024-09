Plus Oberzissen

Oberzissen ist lernfähig – Diesmal reicht schnelles 4:0 auch zum Sieg

Von Jan Müller

Fußball-Bezirksligist SV Oberzissen hat im dritten Anlauf seinen ersten Heimsieg und gleichzeitig seinen zweiten Dreier in dieser Saison eingefahren. Am Sonntagnachmittag überrollten die Hausherren die SG Argenthal/ Mörschbach/Liebshausen in der ersten halben Stunde förmlich und erzielten dabei vier Treffer.