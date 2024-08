Plus Oberzissen Oberzissen gelingt in Unterzahl noch der Ausgleich – 1:1 vor 200 Zuschauern gegen Maifeld Von Lutz Klattenberg Vor knapp 200 Zuschauern haben sich der SV Oberzissen und die SG Maifeld-Elztal ein spannendes Duell in der Fußball-Bezirksliga geliefert, das am Ende keinen Sieger fand. 1:1 (0:1) hieß es nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Lesezeit: 2 Minuten

Am Oberzissener Kirmeswochenende hatten die Maifelder den besseren Start erwischt. Nach 13 Minuten gingen sie verdientermaßen in Führung. Nach einem Eckball von Jonas Hemgesberg köpfte Johannes Meißner am zweiten Pfosten ohne größere Mühe zum 1:0 für die Gäste ein. Der SVO hatte nach 20 Minuten die erste Torannäherung mit einem Kopfball ...