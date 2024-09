Plus Oberzissen

Oberzissen fährt nach Sieg mit Rückenwind nach Boppard – Warten auf Urteil des Verbandes

Von Jan Müller

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Oberzissen stehen am Freitagabend vor einer kniffligen Auswärtsaufgabe. Ab 20 Uhr gastiert das Team von Trainer Eike Mund beim Tabellenzweiten SSV Boppard. Die Gastgeber kassierten am vergangenen Wochenende beim 0:3 gegen den TuS Oberwinter ihre erste Saisonniederlage, die wollen sie auf heimischer Anlage mit Sicherheit vergessen machen. Zuvor war der SSV überraschend stark mit fünf Siegen aus fünf Spielen in die neue Spielzeit gestartet.