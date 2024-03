Plus Winzberg

Oberwesels Plan ist schnell dahin: Edis Ramovic mit Dreierpack bei Anadolus 4:0-Sieg

Von Robert Mattern

i Kommt ein Dreifachtorschütze geflogen: Edis Ramovic (rechts) trifft hier zum 4:0-Endstand für Anadolu Spor Koblenz in Winzberg gegen Oberwesel (von links mit Chris Jäckel und Pierre Port). Ramovic hatte auch das 1:0 und das 3:0 für sein Team erzielt. Foto: #ckpicture

In einer sehr einseitigen Begegnung zwischen der SG Viertäler Oberwesel und dem SV Anadolu Spor Koblenz unterlagen die Gastgeber in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 0:4 (0:3). Spielerisch, läuferisch und technisch hatte die SG nichts entgegenzusetzen. Wenigstens die zweite Hälfte wurde „nur“ mit 0:1 verloren. Das war das Einzige, was Oberwesels Trainer Christoph Fahning noch einigermaßen zufrieden stellte.