Die SG Eintracht Mendig/Bell überwintert unabhängig von den Ergebnissen am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Mitte als Tabellenführer. Mendig gewann das vorgezogene Spiel bei der SG Viertäler Oberwesel in Winzberg mit 1:0 (1:0). Oberwesel steht mindestens bis zum Restrundenauftakt am 24. Februar auf einem Abstiegsplatz.