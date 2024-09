Plus Mayen

Neuer Torhüter debütiert beim TuS Mayen – SG Maifeld gastiert in Rübenach

Von Lutz Klattenberg

i Das Heimspiel gegen den SSV Boppard hat Bezirksligist TuS Mayen (rechts mit Sean Flies) 2:3 verloren – ob es nun auswärts besser beim TuS für die Eifeler besser läuft? Foto: Peter Seydel

Zwei Unentschieden, zwei Niederlagen sowie das Pokalaus in Runde zwei – so lautet die bittere Bilanz des alles andere als gelungenen Saisonstarts des Bezirksligisten TuS Mayen. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Marc Steil beim Vorjahreszweiten TuS Oberwinter, der ein nahezu identisches Schicksal teilt.