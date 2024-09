Plus Oberwinter/Ahrweiler

Neuauflage eines Traditionsduells im Ahrkreis – Oberwinter ewartet Ahrweiler II zum Derby

Von Lutz Klattenberg

i So genau Maß nehmen wie beim 3:0 gegen den SSV Boppard (schwarze Trikots) möchte der TuS Oberwinter auch am Sonntag im Derby gegen die Reserve des Ahrweiler BC. Foto: Vollrath

Mit zwei Siegen in Folge hat der TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte etwas Fahrt aufgenommen. Im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die Reserve des Ahrweiler BC, aktuell oberer Tabellennachbar, will die Elf von Trainer Cornel Hirt nachlegen.