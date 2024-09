Plus Oberzissen/Oberwinter/Ahrweiler

Mund kehrt mit Oberzissen nach Mayen zurück – Ahrweiler BC II und Oberwinter spielen auswärts

Von Jan Müller

i Gegen den SV Untermosel hat der SV Oberzissen (rechts mit Nils Schöning) nach einer 4:1-Führung noch 4:5 verloren, nun geht es für den SVO zum noch sieglosen TuS Mayen. Für den Oberzissener Trainer Eike Mund ist dies auch eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Foto: Vollrath

Beim Tabellenführer in Boppard ist die Reserve des Ahrweiler BC am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte gefordert. Und während der SV Oberzissen zum Rhein/Ahr-Derby nach Mayen fährt, geht's für den TuS Oberwinter in den Hunsrück.