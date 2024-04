Plus Mendig

Mrkalj wird Trainer bei SG Mendig – Eintracht empfängt Rübenach

Von Jan Müller

An der heimischen Brauerstraße empfängt Fußball-Bezirksligist SG Eintracht Mendig am Sonntagnachmittag (15 Uhr) den Tabellennachbarn FV Rübenach. Nach drei Siegen in Folge könnten die Vulkanstädter mit einem weiteren Erfolg vorbeiziehen und unter Umständen wieder ein wenig näher an den zweiten Tabellenplatz heranrücken.