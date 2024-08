Plus Metternich/Rübenach Metternich gewinnt Derby gegen Anadolu – Erste Niederlage für Rübenach Von Wilfried Zils i Fast synchron bewegen sich der Metternicher (vorn) und der Anadolu-Spieler (hinten) – die Germania gewann das Bezirksligaderby gegen die Koblenzer mit 3:2. Foto: Wolfgang Heil Der FV Rübenach hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte sein erstes Saisonspiel verloren: Die Rübenacher verloren zu Hause 3:4 gegen Eintracht Mendig und kassierten das letzte Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit. Unterdessen bleibt der FC Metternich weiter ungeschlagen, im Derby gegen Anadolu Koblenz setzte sich die Germania 3:2 durch. Lesezeit: 2 Minuten

FC Metternich -SV Anadolu Koblenz 3:2 (1:1) „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, sie hat sich heute gegen einen sehr starken Gegner behauptet“, freute sich der Metternicher Trainer Leo de Sousa. Die Germania ging in der ausgeglichenen Partie in der 37. Minute durch einen Treffer von Yannik Felber in Führung. Doch ...