Plus Metternich/Weitersburg

Metternich besiegt Mayen 5:4 – Weitersburg freut sich nach 1:8 über 3:1-Erfolg

Von Jan Müller, Lutz Klattenberg

Beim FC Germania Metternich und beim SV Weitersburg gab's am Wochenende freudige Gesichter: In einem spektakulären Spiel schlug die Germania den TuS Mayen mit 5:4, und Weitersburg, das zuletzt mit 1:8 gegen Eintracht Mendig verlor, folgte gleich im Anschluss an die Pleite ein Erfolg gegen die SG Maifeld-Elztal.