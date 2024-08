Plus Koblenz

Metternich auf der Suche nach einem Torwart – Gelingt SVU der zweite Sieg?

Von Wilfried Zils

i Gelingt dem SVU der zweite Sieg? Der Aufsteiger (rote Trikots) überraschte in der Vorwoche mit einem 3:1 in Mayen. Foto: René Weiss

Der FV Rübenach erklomm durch einen furioses gegen den SV Weitersburg gleich am ersten Spieltag die Tabellenspitze in der Bezirksliga Mitte und will diese nun im Derby bei der Reserve von Mülheim-Kärlich verteidigen. Der SV Untermosel peilt nach dem überraschend guten Start, einem 3:1 in Mayen, einen perfekten Start in die Saison an.