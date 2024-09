Plus Weitersburg

Mendig trumpft mit 8:1 in Weitersburg auf – Zerwas trifft viermal

Von Jan Müller

Mit einem 8:1 (3:1)-Kantersieg im Nachholspiel beim SV Weitersburg ist der SV Eintracht Mendig an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Mitte gestürmt. Dabei zeigten die Vulkanstädter in allen Belangen eine dominante Vorstellung und konnten sich somit auch an gleichem Ort und gleicher Stelle für die 2:7-Pleite am letzten Spieltag der Vorsaison revanchieren.