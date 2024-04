Plus Mendig

Mendig stellt dem Tabellenführer ein Bein – Eintracht bezwingt Vordereifel verdient mit 2:0

Von Jan Müller

Ausgerechnet die in diesem Jahr enttäuschende SG Eintracht Mendig mit fünf Niederlagen in zuvor sechs Spielen hat den Titelkampf in der Fußball-Bezirksliga Mitte wieder spannend gemacht. An der Brauerstraße zeigte die Elf von Trainer André Marx ihre beste Leistung nach der Winterpause und zwang Tabellenführer SG Vordereifel Laubach verdientermaßen mit 2:0 (1:0) in die Knie. Brice Braquin Mitel (18.) und Damir Mrkalj (59.) sorgten für die Tore der Vulkanstädter.