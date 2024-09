Plus Mayen/Mendig/Maifeld

Mendig siegt auch trotz zwei vergebener Elfmeter – Niederlagen für Mayen und Maifeld

Von Jan Müller, Lutz Klattenberg

i Milan Rawert (Foto) und der SV Eintracht Mendig bleiben in der Bezirksliga auf Erfolgskurs: Das 3:1 beim Ahrweiler BC II war der sechste Sieg im siebten Spiel für die Eintracht. Foto: Jörg Niebergall

Der SV Eintracht Mendig ist die einzig noch unbesiegte Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Denn während die Eintracht die schwierige Aufgabe beim Ahrweiler BC II erfolgreich meisterte, verlor der bislang starke SSV Boppard (zuvor fünf Siege in fünf Spielen) beim TuS Oberwinter erstmals. Sodass der Mendiger Vorsprung an der Spitze zurzeit vier Punkte betragt.