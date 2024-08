Plus Maifeld/Mayen/Mendig

Mendig muss viel umbauen – Maifeld ist sich noch ungewiss – Mayen gleich unter Zugzwang

Von Lutz Klattenberg, Jan Müller

i Nach der 1:3-Auftaktpleite zu Hause gegen den SV Untermosel Kobern (in Rot) steht der TuS Mayen (in Schwarz) beim Ahrweiler BC II unter Zugzwang, um einen kompletten Fehlstart zu vermeiden. Foto: René Weiss

Es herrscht wieder reger Betrieb auf der Elztaler Alm. Die SG Maifeld-Elztal steigt am Samstag auf dem Rasenplatz in Gering in die Saison der Fußball-Bezirksliga Mitte ein. Derweil erwartet der SV Eintracht Mendig bei seiner Heimpremiere gleich einen Titelkandidaten. Der TuS Mayen ist zudem bei einem Aufsteiger gefordert.